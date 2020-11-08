Ученый раскрыл условие завершения эпидемии COVID-19 в России

«Пока мы не сформируем коллективный иммунитет, то ожидать, что эпидпроцесс закончится, мы с вами пройдем через ноль, в ближайшее время не представляется возможным», - считает специалист.

По его расчетам, сокращение пандемии коронавирсной инфекции следует ждать не раньше весны, сообщает РИА Новости.

Напомним, в России третьи сутки подряд регистрируют более 20 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Из-за вспышки заболевания в Санкт Петербург, Хакасию и ряд других регионов страны выехали представители Минздрава для оказания организационной и практической помощи при лечении коронавируса.

Ранее депутат Госдумы, врач-инфекционист, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что ситуация принципиально изменится, когда начнется массовая вакцинация.

«Нельзя говорить, что только в группе риска пожилые граждане, дети тоже болеют, не надо убаюкивать тему. Дети находятся в замкнутом пространстве, общаются друг с другом, нужно быть очень внимательными к этому вопросу. У нас две вакцины сейчас испытываются и когда они будут в массовом доступе, ситуация принципиально поменяется», -считает спикер.

