Ученый раскрыл условие завершения эпидемии COVID-19 в России

Эпидемия коронавируса в России закончится, когда у жителей страны будет сформирован коллективный иммунитет. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 1».

Минздрав внес изменения в правила лечения пациентов с коронавирусом на дому

«Пока мы не сформируем коллективный иммунитет, то ожидать, что эпидпроцесс закончится, мы с вами пройдем через ноль, в ближайшее время не представляется возможным», - считает специалист.

По его расчетам, сокращение пандемии коронавирсной инфекции следует ждать не раньше весны, сообщает РИА Новости.

Напомним, в России третьи сутки подряд регистрируют более 20 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Из-за вспышки заболевания в Санкт Петербург, Хакасию и ряд других регионов страны выехали представители Минздрава для оказания организационной и практической помощи при лечении коронавируса.

Ранее депутат Госдумы, врач-инфекционист, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что ситуация принципиально изменится, когда начнется массовая вакцинация.

«Нельзя говорить, что только в группе риска пожилые граждане, дети тоже болеют, не надо убаюкивать тему. Дети находятся в замкнутом пространстве, общаются друг с другом, нужно быть очень внимательными к этому вопросу. У нас две вакцины сейчас испытываются и когда они будут в массовом доступе, ситуация принципиально поменяется», -считает спикер.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЭпидемияРоссияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры