Ученый раскрыл условие завершения эпидемии COVID-19 в России
Эпидемия коронавируса в России закончится, когда у жителей страны будет сформирован коллективный иммунитет. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 1».
«Пока мы не сформируем коллективный иммунитет, то ожидать, что эпидпроцесс закончится, мы с вами пройдем через ноль, в ближайшее время не представляется возможным», - считает специалист.
По его расчетам, сокращение пандемии коронавирсной инфекции следует ждать не раньше весны, сообщает РИА Новости.
Напомним, в России третьи сутки подряд регистрируют более 20 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Из-за вспышки заболевания в Санкт Петербург, Хакасию и ряд других регионов страны выехали представители Минздрава для оказания организационной и практической помощи при лечении коронавируса.
Ранее депутат Госдумы, врач-инфекционист, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что ситуация принципиально изменится, когда начнется массовая вакцинация.
«Нельзя говорить, что только в группе риска пожилые граждане, дети тоже болеют, не надо убаюкивать тему. Дети находятся в замкнутом пространстве, общаются друг с другом, нужно быть очень внимательными к этому вопросу. У нас две вакцины сейчас испытываются и когда они будут в массовом доступе, ситуация принципиально поменяется», -считает спикер.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+20 498 / сут.
Умерли
30 537+286 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+11 492 / сут.
- Ученый раскрыл условие завершения эпидемии COVID-19 в России
- CNN: советник Трампа рекомендовал ему признать поражение на выборах
- Президент Армении отправил в отставку главу Службы нацбезопасности
- Путин созывает руководство Вооруженных сил на совещания
- Падение Шуши. Армия НКР в окружении?
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru