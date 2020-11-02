Ученые сравнили смертность от COVID-19 в богатых и бедных странах

Коэффициент смертности от COVID-19 больше в странах с высоким уровнем дохода. Такой вывод сделали исследователи из Имперского колледжа Лондона.

Для исследования ученые рассчитали коэффициент смертности, который представляет собой долю умерших от общего числа инфицированных. Общий коэффициент смертности в странах с низким уровнем доходов составил 0,23. В богатых странах он находится на уровне 1,15. Это объясняется тем, что в менее развитых странах население моложе.

Авторы исследования подтвердили, что коронавирус наиболее опасен для пожилых людей. При этом увеличение возраста на каждые восемь лет удваивает риск смерти.

Ранее НСН писала, что ученые нашли способ «заблокировать» коронавирус.

