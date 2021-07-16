Врач: жара влияет на рост заболеваемости коронавирусом

Установившаяся в Центральной части России жаркая погода может отрицательным образом влиять на иммунитет человека, что опасно в период эпидемии, сообщает радио Sputnik со ссылкой на руководителя сомнологической службы «Унисон», врача невролога-сомнолога Елену Цареву.

Ученый рассказал, когда пойдет на спад третья волна коронавируса в РФ

По ее словам, во время глубокого сна у человека температура становится самой минимальной за все время суток. Если окружающая среда не позволяет понизить температуру тела, что грозит нарушениями терморегуляции.

В результате это может привести к повышению пульса и артериального давления у тех людей, которые к этому склонны. Кроме того, нарушенный сон снизить иммунитет, в том числе в отношении COVID-19, отметила врач.

Как сообщалось, человечество может преодолеть третью волну пандемии коронавируса с помощью вакцинации не менее 80% населения. Об этом заявил доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусПогодаЖара
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