Врач: жара влияет на рост заболеваемости коронавирусом
Установившаяся в Центральной части России жаркая погода может отрицательным образом влиять на иммунитет человека, что опасно в период эпидемии, сообщает радио Sputnik со ссылкой на руководителя сомнологической службы «Унисон», врача невролога-сомнолога Елену Цареву.
По ее словам, во время глубокого сна у человека температура становится самой минимальной за все время суток. Если окружающая среда не позволяет понизить температуру тела, что грозит нарушениями терморегуляции.
В результате это может привести к повышению пульса и артериального давления у тех людей, которые к этому склонны. Кроме того, нарушенный сон снизить иммунитет, в том числе в отношении COVID-19, отметила врач.
Как сообщалось, человечество может преодолеть третью волну пандемии коронавируса с помощью вакцинации не менее 80% населения. Об этом заявил доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов.
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