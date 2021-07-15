Вирусолог назвал способ победить третью волну коронавируса
Человечество может преодолеть третью волну пандемии коронавируса с помощью вакцинации не менее 80% населения. Об этом заявил доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов.
«Шансы у нас есть. Я считаю, что пессимистичные настроения не должны превалировать. Все человечество борется с этим вирусом, и успехи этой борьбы уже видны в тех странах, где уровень вакцинации перевалил за 60%. Однако вирус продолжает эволюционировать, увеличивая скорость и степень размножения в организме человека, и это вынуждает нас прививать до 80% населения для того, чтобы подавить эпидемию», — рассказал Нетесов в эфире «Радио 1».
Эксперт отметил, что уже удалось ограничить распространение коронавируса ближневосточного респираторного синдрома, контролировать вирусы гриппа, искоренить вирус оспы и почти победить вирус полиомиелита.
Кроме того, Нетесов добавил, что из-за разгара третьей волны COVID-19 в России необходимо продолжать интенсивно вакцинироваться и соблюдать все меры безопасности.
Вирусолог подчеркнул, что до вакцинации 80% населения количество волн заболеваемости и их масштаб будут зависеть от скорости вакцинации, эффективности препаратов, соблюдения противоэпидемических мер. Нетесов добавил, что появляются новые варианты вируса с большой эффективностью распространения, в связи с эти необходимо продолжать использовать средства защиты.
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