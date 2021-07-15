Ученый рассказал, когда пойдет на спад третья волна коронавируса в РФ
Количество зараженных коронавирусом в России начнет снижаться после середины июля, рассказал URA.RU ученый-генетик Павел Волчков.
Такой вывод он сделал, сравнивая данные России и Индии, откуда и пришел новый штамм заболевания. Волчков отметил, что если все пойдет по «индийскому сценарию», то заболевание должно пойти на спад через три месяца. «Взлет заболеваемости, связанный с „Дельтой“, начался в конце мая, и я бы ожидал пика где-то в середине июля», — добавил ученый.
Он подчеркнул, что на динамику коронавируса влияет также география и уровень вакцинации. По словам Волчкова, Россия находится у своего максимума.
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