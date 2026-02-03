В России традиционно успешно лечат тропические болезни, но вакцины нам не нужны, поскольку случаи заражения очень редки, рассказала врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в беседе с НСН.

В НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи готовы создать современную, эффективную и безопасную вакцину от оспы обезьян. Об этом сообщил руководитель центра Александр Гинцбург. Его слова приводят «Известия». Скорпилева назвала главную проблему в такой работе.