Врач усомнилась в необходимости вакцины от оспы обезьян

Российские врачи способны быстро создать вакцину от обезьяньей оспы, но в ней нет смысла, заявила НСН Зоя Скорпилева.

В России традиционно успешно лечат тропические болезни, но вакцины нам не нужны, поскольку случаи заражения очень редки, рассказала врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в беседе с НСН.

В НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи готовы создать современную, эффективную и безопасную вакцину от оспы обезьян. Об этом сообщил руководитель центра Александр Гинцбург. Его слова приводят «Известия». Скорпилева назвала главную проблему в такой работе.

Оспа обезьян для России не опасна благодаря «традиционным ценностям»
«В мире сегодня не существует вакцин от оспы обезьян. Препаратов для профилактики также нет, потому что это заболевание встречается крайне редко и передается при очень тесном контакте: нужно прям потереться о больного, даже не из одной тарелки поесть. Это не “ветрянка”, которая летает по воздуху, поэтому эпидемия нам не грозит. Болеют обезьяньей оспой в основном те люди, кто подхватывают ее после сексуальных контактов с обезьянами, а затем половым путем могут передать ее человеку. В свое время, были попытки создать вакцину от лихорадки Эбола, которая оказалась не востребованной и малоэффективной, поскольку вспышки происходят не так часто и не такое большое количество людей болеют ею. Здесь все тоже самое. Саму вакцину создать не так сложно, так как существует уже множество наработок на фоне исследований похожих вирусов. Но чтобы запустить ее в массовое производство, обычно требуется пять лет. За этот срок необходимо провести полные клинические испытания. У нас все же концентрация на том, чтобы вылечить людей от тропических болезней, а не прививать от них, поскольку это редкие случаи. Пока что ни одного летального исхода на территории России», — указала она.

Ранее вирусолог Георгий Викулов в беседе с НСН назвал людей, которые защищены от оспы обезьян на 85%.

