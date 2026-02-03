В Госдуме заявили о попытках ВСУ совершить прорыв на территорию России
Вооружённые силы Украины продолжают попытки прорваться на приграничные российские территории. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
По его словам, пока Россия «соблюдала то самое энергетическое перемирие», украинцы пытались стянуть войска к Курской и Белгородской областям и атаковать приграничные территории.
«Все эти подразделения будут уничтожены, и прорыва на свои территории мы не допустим», — указал парламентарий.
Колесник также добавил, что удары по украинским энергетическим объектам отвлекают ВСУ от попыток прорваться вглубь российских регионов.
Ранее в Минобороны РФ заявили о поражении используемых ВСУ объектов энергетической инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В Госдуме заявили о попытках ВСУ совершить прорыв на территорию России
