В Госдуме заявили о попытках ВСУ совершить прорыв на территорию России

Вооружённые силы Украины продолжают попытки прорваться на приграничные российские территории. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

СМИ: ВСУ потеряли более 38,5 тысяч военнослужащих за январь

По его словам, пока Россия «соблюдала то самое энергетическое перемирие», украинцы пытались стянуть войска к Курской и Белгородской областям и атаковать приграничные территории.

«Все эти подразделения будут уничтожены, и прорыва на свои территории мы не допустим», — указал парламентарий.

Колесник также добавил, что удары по украинским энергетическим объектам отвлекают ВСУ от попыток прорваться вглубь российских регионов.

Ранее в Минобороны РФ заявили о поражении используемых ВСУ объектов энергетической инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
