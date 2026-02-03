Нефть или пошлины: Почему Индия не заключит сделку с Трампом
Индия просто увеличит закупки нефти у «неизвестного поставщика», если ей нужно будет официально снизить поставки из России, заявил НСН Игорь Юшков.
Индии выгоднее покупать российскую нефть со скидкой, чем снизить пошлины со стороны США, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Индия может прекратить закупки российской нефти, Нью-Дели планирует перейти на американские ресурсы. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что премьер Индии Нарендра Моди пообещал перестать покупать нефть у России в обмен на снижение пошлин. Юшков уверен, что такой сделки нет.
«Я думаю, что не стоит верить заявлениям Трампа. Он написал, что Индия вместо российской нефти будет закупать нефть США и Венесуэлы. Но венесуэльской мало, как минимум, меньше миллиона баррелей в сутки там сейчас добыча. Россия поставляет в Индию до двух миллионов баррелей в сутки. А американская нефть совсем другого сорта, не такая зернистая и тяжелая. Поэтому никаких договоренностей у США и Индии в этом вопросе нет. Трамп хочет показать, что торговое соглашение между Индией и США подписано якобы на его условиях», - отметил он.
По его словам, Индия просто увеличит закупки у «неизвестного поставщика».
«На самом деле пошлины Трамп повышал не из-за российской нефти, это просто предлог. Как мы видим, Индия так и не отказалась от российской нефти. Теперь ей тем более невыгодно это делать, так как скидка увеличилась, это самое выгодное предложение на рынке. Индия будет официально сокращать долю российской нефти, а покупать у «неизвестного» поставщика. Объемы поставок в итоге не снизятся. Покупка российской нефти выгоднее для Индии, чем отмена пошлин США. Они на этом больше зарабатывают, чем при сокращении пошлин. Мы не увидели спада экономики Индии из-за повышенных пошлин, за это платят американские потребители», - добавил собеседник НСН.
Ранее Еврокомиссия подтвердила планы ввести полный запрет на импорт российской нефти к концу 2027 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
