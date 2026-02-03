«Я думаю, что не стоит верить заявлениям Трампа. Он написал, что Индия вместо российской нефти будет закупать нефть США и Венесуэлы. Но венесуэльской мало, как минимум, меньше миллиона баррелей в сутки там сейчас добыча. Россия поставляет в Индию до двух миллионов баррелей в сутки. А американская нефть совсем другого сорта, не такая зернистая и тяжелая. Поэтому никаких договоренностей у США и Индии в этом вопросе нет. Трамп хочет показать, что торговое соглашение между Индией и США подписано якобы на его условиях», - отметил он.

По его словам, Индия просто увеличит закупки у «неизвестного поставщика».

«На самом деле пошлины Трамп повышал не из-за российской нефти, это просто предлог. Как мы видим, Индия так и не отказалась от российской нефти. Теперь ей тем более невыгодно это делать, так как скидка увеличилась, это самое выгодное предложение на рынке. Индия будет официально сокращать долю российской нефти, а покупать у «неизвестного» поставщика. Объемы поставок в итоге не снизятся. Покупка российской нефти выгоднее для Индии, чем отмена пошлин США. Они на этом больше зарабатывают, чем при сокращении пошлин. Мы не увидели спада экономики Индии из-за повышенных пошлин, за это платят американские потребители», - добавил собеседник НСН.

Ранее Еврокомиссия подтвердила планы ввести полный запрет на импорт российской нефти к концу 2027 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

