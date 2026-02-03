Путин обсудил с кронпринцем Саудовской Аравии работу в ОПЕК+

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом со ссылкой на Кремль сообщает RT.

Отмечается, что в ходе беседы обсуждалась совместная работа в формате ОПЕК+ по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка.

Также в Кремле указали, что разговор состоялся в преддверии 100-летнего юбилея установления дипломатических связей между Москвой и Эр-Риядом.

«Констатировано, что двусторонние отношения достигли высокого уровня», - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в графике Путина пока нет телефонного разговора с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
