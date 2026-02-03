Россиянам объяснили, как распознать «энергетических вампиров»

По её словам, такие люди, как правило, не слышат своих собеседников, а после общения с ними возникает чувство пустоты. Такие «пустые разговоры» являются одной из характерных моделей поведения «вампиров».

Также они манипулируют эмоциями, «обвиняя других в своих неудачах». При наличии неадекватно завышенной самооценки «общаются сверху», будто всё знают лучше. В противном случае становятся «вечные обороняющимися и страдальцами», занимают оборонительную позицию и часто провоцируют конфликты.

Чтобы восстановиться после общения с «энергетическими вампирами» Макарова рекомендовала сделать что-то простое и приятное.

«Обязательно проговорите про себя, что это чужие разговоры... Этот человек к вам не имеет отношени... А у вас — своя жизнь, свои интересы и решения», - заключила эксперт.

