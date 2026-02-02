У российских врачей есть все необходимое для лечения оспы обезьян, а два случая заражения еще не говорят ни о чем серьезном, рассказал вирусолог Георгий Викулов в беседе с НСН.



Второй пациент с подтвержденной оспой обезьян поступил в столичную Домодедовскую больницу за последнюю неделю. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Андрей Осипов, передает телеканал «Россия 24». Викулов усомнился, что два заболевших — это повод для паники.