Советская вакцина работает: Пандемия обезьяньей оспы не угрожает России
Никакой масштабной эпидемии от вируса оспы обезьян не будет, а врачи уже давно научились справляться с этим заболеванием, заявил НСН Георгий Викулов.
У российских врачей есть все необходимое для лечения оспы обезьян, а два случая заражения еще не говорят ни о чем серьезном, рассказал вирусолог Георгий Викулов в беседе с НСН.
Второй пациент с подтвержденной оспой обезьян поступил в столичную Домодедовскую больницу за последнюю неделю. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Андрей Осипов, передает телеканал «Россия 24». Викулов усомнился, что два заболевших — это повод для паники.
«В России существует иммунопрофилактика и вакцина, которая применяется. У людей, которые ранее были вакцинированы от натуральной оспы в советское время, на 85% есть защита от оспы обезьян. Помощь у нас оказывают также лекарственными препаратами, которые оказывают симптоматическое воздействие. При тяжелых случаях назначается антибактериальная терапия. У нас пока ситуация благополучная, и нельзя говорить о том, что есть какая-то угроза эпидемии. Минздрав справляется со всем», — подчеркнул он.
Врач также описал симптомы болезни и объяснил, как она передается человеку.
«Это заболевание обычно начинается остро. На пятые сутки появляется сыпь, а до этого увеличиваются регионарные лимфатические узлы, появляется ломота в теле, возникает головная боль, а температура доходит до 38 градусов и выше. Высыпания обычно появляются на лице. Способы передачи вируса различны: через кашель, чихание, при тесном контакте. Не стоит касаться незащищенными руками высыпаний, корочек, пользоваться общей одеждой, постельным бельем и полотенцами с заболевшим, следует отказаться от сексуальных контактов с больным человеком. Реже вирус передается при поедании мяса диких животных (грызуны, собаки, волки) при недостаточной термической обработке», — отметил он.
Ранее доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с НСН объяснил, как обезопасить себя от гонконгского гриппа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава ФИФА заявил о необходимости рассмотреть снятие санкций с россиян
- Спекулянты уходят: В чем причина рекордного обвала биткоина
- Дмитриев призвал расследовать работу Гейтса над вакцинами
- «Звезда звезде рознь»: В тайных проверках отелей в России нашли парадокс
- Сельдь назвали самой любимой рыбой россиян
- Советская вакцина работает: Пандемия обезьяньей оспы не угрожает России
- В Госдуме призвали россиян отказаться от карт Visa и Mastercard
- В России указали на дефицит психотерапевтов и сексологов
- Четверо подростков и один взрослый погибли в ДТП под Красноярском
- Как Япония заменила туристам из России экскурсионную Европу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru