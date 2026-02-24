Не только гаджеты: Врач объяснила всплеск близорукости среди молодежи
Врачи по всему миру бьют тревогу из-за пандемии близорукости, Россия уже занимает третье место по распространенности близорукости у молодежи, заявила НСН Татьяна Шилова.
На развитие близорукости у детей и подростков влияет не только использование гаджетов, но также генетика и неправильное питание, заявила НСН врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова.
К 2050 году в мире будет всплеск близорукости. Специалисты связывают это в том числе с привычкой молодежи отказываться от яркого верхнего света. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Daily. В странах Юго-Восточной Азии уже отмечают тревожную статистику: миопией страдает более 90% молодых людей. Одна из причин — постоянное «вайбовое» освещение лампами и гирляндами. При тусклом свете глаза испытывают дополнительную нагрузку, что может способствовать развитию близорукости. Шилова отметила, что фактор света не играет ключевую роль.
«Врачи по всему миру бьют тревогу, сейчас время пандемии близорукости. По данным ВОЗ, половина населения будем страдать этим заболеванием. Россия на сегодняшний день уже занимает третье место по распространенности близорукости у молодежи. Это затрагивает и детей. Но нельзя сказать, что единственная причина – это недостаток света. Во-первых, большим фактором является генетическая предрасположенность, на 60-70% близорукость определяется именно этим. А дальше все зависит от образа жизни, малоподвижный образ жизни, например, активно влияет, как и характер питания. Также влияет работа на близком расстоянии, работа с гаджетами, внутриглазная мышца находится в постоянном напряжении. Это опасно для детей и подростков, так как до конца еще ничего не сформировано. Если близорукость появляется уже после 35 лет, здесь уже влияет хрусталик глаза. От длительного использования гаджета во взрослом возрасте близорукость не появится», - рассказала она.
Шилова перечислила способы лечения близорукости.
«Сегодня есть терапевтические способы контроля близорукости, а также оптические, чтобы минимизировать нагрузку на глаз. Также есть хирургический способ, который решает проблему за восемь секунд, однако это уже последний возможный способ. Все усилия сначала направлены на то, чтобы не дать шанса близорукости увеличиться в цифрах», - добавила собеседница НСН.
Женщины в возрасте 45-50 лет, потребители контактных линз и офисные работники могут получить «сухие глаза», рассказала врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с НСН.
Горячие новости
- В России объяснили снижение выдач кредитных карт
- Лунтик вместо Барби: Какие игрушки войдут в перечень для детских садов
- Стагнация и падение на 10%: Какое жилье подешевело на рынке аренды
- В Госдуме предложили ограничить сферы работы самозанятых
- Дойдет до двух миллиардов: «Салтан» Андреасяна выстрелил вопреки хейту
- Павел Прилучный рассказал о любимых сценах в кино
- Умерла заслуженная артистка РФ Ирина Шевчук
- Уходим на карантин: Почему не стоит бояться весенней вспышки гриппа
- Сенатор Ролик: Льготная ипотека вернула россиян в Арктику
- Новая Зеландия объявила о новых санкциях против России