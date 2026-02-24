«Врачи по всему миру бьют тревогу, сейчас время пандемии близорукости. По данным ВОЗ, половина населения будем страдать этим заболеванием. Россия на сегодняшний день уже занимает третье место по распространенности близорукости у молодежи. Это затрагивает и детей. Но нельзя сказать, что единственная причина – это недостаток света. Во-первых, большим фактором является генетическая предрасположенность, на 60-70% близорукость определяется именно этим. А дальше все зависит от образа жизни, малоподвижный образ жизни, например, активно влияет, как и характер питания. Также влияет работа на близком расстоянии, работа с гаджетами, внутриглазная мышца находится в постоянном напряжении. Это опасно для детей и подростков, так как до конца еще ничего не сформировано. Если близорукость появляется уже после 35 лет, здесь уже влияет хрусталик глаза. От длительного использования гаджета во взрослом возрасте близорукость не появится», - рассказала она.

Шилова перечислила способы лечения близорукости.

«Сегодня есть терапевтические способы контроля близорукости, а также оптические, чтобы минимизировать нагрузку на глаз. Также есть хирургический способ, который решает проблему за восемь секунд, однако это уже последний возможный способ. Все усилия сначала направлены на то, чтобы не дать шанса близорукости увеличиться в цифрах», - добавила собеседница НСН.

Женщины в возрасте 45-50 лет, потребители контактных линз и офисные работники могут получить «сухие глаза», рассказала врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с НСН.

