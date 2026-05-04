ПФК ЦСКА уволил Челестини с поста главного тренера
Фабио Челестини покинул пост главного тренера футбольного клуба ЦСКА. Как сообщает пресс-служба команды, контракт со швейцарским специалистом был расторгнут по соглашению сторон.
Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев указал, что обязанности главного тренера до конца сезона будет исполнят Дмитрий Игдисамов.
«Мы благодарим Фабио Челестини за выигранный Суперкубок, яркий футбол и эмоции 2025 года, за веру и развитие воспитанников клуба», - говорится в сообщении.
РАнее в отставку ушёл главный тренер новороссийского футбольного клуба «Черноморец» Денис Попов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
