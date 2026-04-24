Назван самый выгодный способ исправить зрение

Очки остаются самым доступным способом коррекции зрения, однако в долгосрочной перспективе могут обходиться дороже операции. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил офтальмолог сети «Счастливый взгляд» Николай Щемеров.

По его словам, при выборе важно учитывать не разовую стоимость, а суммарные расходы за годы. Так, за 10 лет пользователи очков тратят в среднем от 50 до 150 тысяч рублей и больше, тогда как контактные линзы с учетом сопутствующих расходов обходятся примерно в 250-600 тысяч рублей за тот же период.