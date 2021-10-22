Врач назвал разницу в симптомах ОРВИ и COVID-19

Коронавирус отличается от ОРВИ по ряду нехарактерных симптомов, напомнила врач-инфекционист Видновской районной клинической больницы Подмосковья Светлана Малиновская.

Кроме кашля, насморка и усталости, которые являются общими при обеих заболеваниях, существуют еще несколько признаков ОРВИ. «У коронавируса отсутствует чихание, метеоризм, выраженное расстройства пищеварения », - подчеркнула инфекционист.

При этом «ковидные» пациенты нередко жалуются на сухой кашель, боль в суставах, головную боль. Искажение и полную потерю вкусов и запахов Малиновская назвала самым узнаваемым симптомом COVID-19. Кроме того, у коронавируса длиннее инкубационный период.

Лучшим способом защиты от COVID-19 остается вакцинация, напомнила врач-инфекционист в эфире «Радио 1».

