Врач назвал разницу в симптомах ОРВИ и COVID-19
Коронавирус отличается от ОРВИ по ряду нехарактерных симптомов, напомнила врач-инфекционист Видновской районной клинической больницы Подмосковья Светлана Малиновская.
Кроме кашля, насморка и усталости, которые являются общими при обеих заболеваниях, существуют еще несколько признаков ОРВИ. «У коронавируса отсутствует чихание, метеоризм, выраженное расстройства пищеварения », - подчеркнула инфекционист.
При этом «ковидные» пациенты нередко жалуются на сухой кашель, боль в суставах, головную боль. Искажение и полную потерю вкусов и запахов Малиновская назвала самым узнаваемым симптомом COVID-19. Кроме того, у коронавируса длиннее инкубационный период.
Лучшим способом защиты от COVID-19 остается вакцинация, напомнила врач-инфекционист в эфире «Радио 1».
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