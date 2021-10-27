Врач рассказал о кашле при новых штаммах коронавируса

По словам врача, в медицинской классификации ряд симптомов складывается в синдром, с помощью которых уже ставят диагноз. По одному признаку определить заболевание нельзя, однако специалисты смотрят на частоту и силу проявления симптомов.

«Кашель является одним из симптомов коронавирусной инфекции. Говорить, что он есть у всех пациентов, несправедливо. Говорить, что у всех тяжёлых больных, которые имеют пневмонию, кашля нет, тоже несправедливо», - отметил Вознесенский.

При этом инфекционист призвал не прибегать к самолечению, поскольку именно это нередко вызывает тяжелое течение болезни. Он напомнил, что ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной.

«Человек при первых симптомах должен остаться дома и не ходить не в какие общественные места. Он должен связаться по телефону с оперативным штабом и следовать всем рекомендациям, которые ему даст специалист», - рассказал врач в эфире «Радио 1».

