Врач сообщила, что коронавирус ослабнет к лету 2021 года

Главврач ГБУЗ Москвы «ГКБ № 52» Марьяна Лысенко уверена, что коронавирус в столице утратит силу к лету 2021 года. К этому времени среди населения города появится иммунная прослойка к вирусу.

Об этом медик сообщила во вторник, 22 сентября, в ходе круглого стола на тему «COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества».