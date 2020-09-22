Врач сообщила, что коронавирус ослабнет к лету 2021 года

Главврач ГБУЗ Москвы «ГКБ № 52» Марьяна Лысенко уверена, что коронавирус в столице утратит силу к лету 2021 года. К этому времени среди населения города появится иммунная прослойка к вирусу.

Об этом медик сообщила во вторник, 22 сентября, в ходе круглого стола на тему «COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества».

Вакцину «Вектора» от COVID-19 планируют зарегистрировать к 15 октября

Лысенко пояснила, что иммунная прослойка образуется благодаря вакцинированному населению, передает ТАСС.

Она также отметила, что нужно быть готовыми к тому, что динамика прироста числа новых заболевших коронавирусной инфекцией в столице будет меняться.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко и директор НИЦ по профилактике и вирусолог Георгий Викулов в эфире НСН рассказали, почему вакцина от тропической лихорадки не спасёт от пандемии COVID-19.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Коронавирус
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