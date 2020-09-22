Вакцину «Вектора» от COVID-19 планируют зарегистрировать к 15 октября

Регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции от центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона» — планируют завершить к 15 октября. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там подчеркнули, что после регистрации начнутся клинические исследования вакцины при участи добровольцев возрастной группы 60+ и тех, кто страдает хроническими заболеваниями».

Помимо этого, в пострегистрационных испытаниях примут участие 5 тысяч добровольцев различных возрастных групп, сообщает RT.

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Напомним, Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцина получила название «Спутник –V».

Во Всемирной организации здравоохранения, в свою очередь, заявили, что ВОЗ утвердит эффективность вакцины в случае ее работы в 50% случаев на протяжении нескольких месяцев. Соответствующее заявление сделала главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаРоспотребнадзорКоронавирус
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