Вакцину «Вектора» от COVID-19 планируют зарегистрировать к 15 октября

Регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции от центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона» — планируют завершить к 15 октября. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там подчеркнули, что после регистрации начнутся клинические исследования вакцины при участи добровольцев возрастной группы 60+ и тех, кто страдает хроническими заболеваниями».

Помимо этого, в пострегистрационных испытаниях примут участие 5 тысяч добровольцев различных возрастных групп, сообщает RT.