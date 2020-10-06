Врач: ситуация с COVID-19 в Москве становится все тяжелее

«Мы пока со всем справляемся, но с каждым днем становится все тяжелее», - сказал медик в беседе с АГН «Москва».

Он также добавил, что Москва по уровню заболеваемости приблизилась к тому, что было весной. Если число заболевших будет расти такими же темпами, то вскоре мест в больницах может не остаться.

Врач призвал жителей ответственно относиться к своему здоровью и здоровья окружающих. Он напомнил о необходимости носить маски и перчатки, пользоваться антисептиком, соблюдать дистанцию. Не стоит также без необходимости выходить из дома.

Ранее сегодня заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о двух антирекордах дня: зафиксированы более 4 тысяч новых заразившихся коронавирусом и более 1 тысячи людей с COVID-19 госпитализированы.

