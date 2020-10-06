Власти выделят лечащим от COVID медикам ещё 11 млрд

Правительство России направит на выплаты медикам, которые работают с коронавирусными пациентами, более 11,2 млрд рублей. Соответствующее постановление за подписью главы кабмина Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, что из резервного фонда правительства РФ в 2020 году Минздраву России будут выделены бюджетные ассигнования в размере 11 254 904,3 тыс. рублей, которые направят на обеспечение «выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция».

Контроль за использованием указанных бюджетных ассигнований поручили Минздраву РФ.

По данным портала «Стопкоронавирус» на 6 октября, в России зафиксировано 1 237 504 случая заражения коронавирусом, в том числе 11 615 - за последние сутки. 988 576 человек выздоровели, 21 663 пациента умерли.

