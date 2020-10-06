Власти выделят лечащим от COVID медикам ещё 11 млрд
Правительство России направит на выплаты медикам, которые работают с коронавирусными пациентами, более 11,2 млрд рублей. Соответствующее постановление за подписью главы кабмина Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.
В документе сказано, что из резервного фонда правительства РФ в 2020 году Минздраву России будут выделены бюджетные ассигнования в размере 11 254 904,3 тыс. рублей, которые направят на обеспечение «выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция».
Контроль за использованием указанных бюджетных ассигнований поручили Минздраву РФ.
По данным портала «Стопкоронавирус» на 6 октября, в России зафиксировано 1 237 504 случая заражения коронавирусом, в том числе 11 615 - за последние сутки. 988 576 человек выздоровели, 21 663 пациента умерли.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+11 615 / сут.
Умерли
21 663+188 / сут.
Выздоровели
989 тыс.+6 252 / сут.
- «Заграница не поможет». Удальцов рассказал, как потратит компенсацию от ЕСПЧ
- Глава ГК «Ташир»: остановить войну в Карабахе может только Россия
- «Протест жив!» Но Хабаровск и Дегтярёв пропали из соцсетей
- МВФ прогнозирует ухудшение уровня жизни почти во всех странах из-за пандемии
- Власти выделят лечащим от COVID медикам ещё 11 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru