Москва по заболеваемости COVID-19 вышла на пиковые значения середины весны

Российская столица вышла к пиковым значениям середины весны по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что по данным на 6 октября были зафиксированы два антирекорда: выявлены более 4 тысяч новых заболевших коронавирусной инфекцией. Кроме того, за прошедшие сутки госпитализировали более 1 тысячи людей с COVID-19.

«Таким образом, по сути мы уже вышли к пиковым значениям середины весны», - подчеркнула Ракова.

По словам заммэра столицы, такая резко негативная тенденция требует собранности и более ответственного отношения к правилам безопасности. Она настоятельно рекомендовала москвичам носить защитные маски, избегать мест скопления людей, по возможности, свести к минимуму свои контакты, пишет RT.

Антирекорд: В Москве за сутки госпитализировано 1049 человек с COVID-19

К слову, ранее доктор медицинских наук Анатолий Альштейн высказал мнение о том, что вторая волна коронавируса в России будет более интенсивной, пишет РИА Новости.

По мнению вирусолога, интенсивность роста заболевших связана с осенним сезоном, который традиционно является периодом заболеваний верхних дыхательных путей и простудных заболеваний. Альтштейн отметил, что уровень заболеваемости может преодолеть весенний рекорд, когда Covid-19 диагностировали у 11,3 тысячи человек. Вместе с тем он заявил, что здравоохранение готово к борьбе с вирусом и напомнил о существовании вакцины.

За сутки в России зафиксировали 11615 случаев коронавирусной инфекции.

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ФОТО: pixabay.com
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