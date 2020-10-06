Москва по заболеваемости COVID-19 вышла на пиковые значения середины весны

Российская столица вышла к пиковым значениям середины весны по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что по данным на 6 октября были зафиксированы два антирекорда: выявлены более 4 тысяч новых заболевших коронавирусной инфекцией. Кроме того, за прошедшие сутки госпитализировали более 1 тысячи людей с COVID-19.

«Таким образом, по сути мы уже вышли к пиковым значениям середины весны», - подчеркнула Ракова.

По словам заммэра столицы, такая резко негативная тенденция требует собранности и более ответственного отношения к правилам безопасности. Она настоятельно рекомендовала москвичам носить защитные маски, избегать мест скопления людей, по возможности, свести к минимуму свои контакты, пишет RT.