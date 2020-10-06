Москва по заболеваемости COVID-19 вышла на пиковые значения середины весны
Российская столица вышла к пиковым значениям середины весны по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что по данным на 6 октября были зафиксированы два антирекорда: выявлены более 4 тысяч новых заболевших коронавирусной инфекцией. Кроме того, за прошедшие сутки госпитализировали более 1 тысячи людей с COVID-19.
«Таким образом, по сути мы уже вышли к пиковым значениям середины весны», - подчеркнула Ракова.
По словам заммэра столицы, такая резко негативная тенденция требует собранности и более ответственного отношения к правилам безопасности. Она настоятельно рекомендовала москвичам носить защитные маски, избегать мест скопления людей, по возможности, свести к минимуму свои контакты, пишет RT.
К слову, ранее доктор медицинских наук Анатолий Альштейн высказал мнение о том, что вторая волна коронавируса в России будет более интенсивной, пишет РИА Новости.
По мнению вирусолога, интенсивность роста заболевших связана с осенним сезоном, который традиционно является периодом заболеваний верхних дыхательных путей и простудных заболеваний. Альтштейн отметил, что уровень заболеваемости может преодолеть весенний рекорд, когда Covid-19 диагностировали у 11,3 тысячи человек. Вместе с тем он заявил, что здравоохранение готово к борьбе с вирусом и напомнил о существовании вакцины.
За сутки в России зафиксировали 11615 случаев коронавирусной инфекции.
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