Треть рынка: Россияне рискуют остаться без иностранных БАДов из-за пошлин
Николай Беспалов заявил НСН, что поставки из недружественных стран занимают примерно треть на российском рынке.
Россияне рискуют остаться без иностранных БАДов на фоне повышения пошлин, компании могут принять решение уйти с российского рынка, а могут повысить цены, рассказал НСН директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
В Госдуме предложили снизить размер ввозной пошлины на БАДы и витамины, точных аналогов которых в России не производится, поскольку заградительный размер пошлин в 35% может привести к дефициту товаров. Обращение к председателю правительства направили депутаты от КПРФ. Пошлина на импорт биологически активных добавок, производимых в недружественных государствах, введена с начала сентября решением кабмина. Беспалов согласился с негативными последствиями от пошлин.
«Поставки из недружественных стран занимают примерно треть на российском рынке, это весомая доля. Достаточно большое количество таких товаров входят в топ по продажам, это лидирующие позиции. Поэтому потребители ощутят негативные последствия при повышении пошлин. Цены для потребителя будут повышаться, так как компании будут компенсировать расходы. Могут возникнуть ситуации, когда некоторые компании в отношении определенных продуктов примут решение с российского рынка уйти. Но рост цен на внутреннем рынке – это более очевидные последствия. Если будут расти цены на более популярные позиции, отечественные игроки тоже будут на это ориентироваться», - предупредил он.
Он подчеркнул, что в таком случае пострадают потребители, а компании из недружественных стран не побегут локализовывать производство в РФ.
«Конечно, это не лекарства, сложных последствий для системы здравоохранения ожидать не стоит, это не предмет первой необходимости, это дополнительный продукт, который можно заменить на альтернативы. Альтернативы в большинстве случаев существуют, но вопрос равнозначности открытый. Есть продукты, которые полной альтернативой не являются, хотя технологически близки. Поэтому в этом случае наказывается только российский потребитель, не компании-производители. Компании могут принять решение локализоваться в нашей стране, но с таким же успехом они могут локализоваться в стране, которая не попадает под подобные ограничения, например, в Турции или Сербии», - добавил он.
При покупке БАДов в интернете риск нанесения ущерба здоровью может доходить до 30%, заявил в пресс-центре НСН кандидат медицинских наук, исполнительный директор Фонда медицинских решений «Не напрасно» Вадим Власов.
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