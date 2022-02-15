Врач рассказала о способах восстановиться после «омикрон»-штамма

По её словам, так организм быстрее восстановится и будет легче справляться с ежедневными нагрузками. По словам медика, для новой разновидности COVID-19 характерна интоксикация, выраженная слабость и повышенная утомляемость, поэтому организму нужно дать время, чтобы восстановиться и войти в привычный ритм.

«Даже работой не надо себя сильно перегружать. А в следующую неделю наращивать нагрузку до привычной», — отметила она.

Также справиться с последствиями «омикрона» помогут обильное питье и правильное питание.

Напомним, заражение разновидностью COVID-19 «омикрон» может привести к нейроковиду и лонгковиду у взрослых, а также к системным воспалениям у детей, сообщает ТАСС со ссылкой на основателя и генерального директора научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрея Исаева.

