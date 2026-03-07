Россиянина оштрафовали за картинку с пентаграммой в соцсети
Суд в Камчатском крае оштрафовал на одну тысячу рублей местного жителя за публикации с запрещённой символикой во «ВКонтакте», сделанные в 2013, 2017 и 2020 годах, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Мужчину привлекли по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование символики экстремистской организации). На самой ранней картинке, опубликованной 12 лет назад, изображён человек, рисующий пентаграмму (движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, включено в перечень террористов и экстремистов) на доске.
Защитник указывал на истечение сроков давности, а сам обвиняемый пояснил, что не вёл страницу с 2019 года и не отслеживал старые публикации. Суд, однако, счёл демонстрацию символики продолжительной и не прекращённой, поэтому вынес решение о наложении штрафа.
Ранее в Москве сотрудники правоохранительных органов сорвали встречу участников «Международного движения сатанизма», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
