Актриса из «Склифосовского» Екатерина Ведунова и её дочь погибли в ДТП

В Зубово‑Полянском районе Мордовии 4 марта произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли актриса Екатерина Ведунова и её дочь Элина.



По данным республиканской Госавтоинспекции, 45‑летняя артистка скончалась на месте происшествия, а её 15‑летняя дочь — позднее, в больнице. Водитель автомобиля «Рено» и 70‑летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы.



Личность погибших подтвердила однокурсница актрисы. Подруга Екатерины Ведуновой отметила, что мать и дочь были очень близки и всегда воспринимались как «две половинки одного целого».



Прощание с погибшими пройдёт 9 марта в одном из траурных залов города Балаково Саратовской области.



Екатерина Ведунова служила в Балаковском драматическом театре и снималась в кино и сериалах. Зрителям она запомнилась по ролям в проектах «Склифосовский», «Чернобыль», «Универ», «СашаТаня» и «Годунов».

