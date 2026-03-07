Минобороны: ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины
Ночью 7 марта ВС России поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Кроме того, по данным ведомства, были поражены военные аэродромы.
В МО уточнили, что удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками.
Ранее в Минобороны России объявили, что минувшей ночью субботы российские силы ПВО сбили над территорией страны свыше 120 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Актриса из «Склифосовского» Екатерина Ведунова и её дочь погибли в ДТП
- Посольство РФ: В Иране среди жертв конфликта нет россиян
- РФ завоевала первую медаль на Паралимпиаде в Италии
- Минобороны: ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины
- СМИ: Pixar создаст третий фильм во вселенной «Корпорации монстров»
- Временный руководящий совет Ирана приказал больше не наносить удары по соседям
- Грымов: Возврат денег за «непонравившиеся спектакли» не поможет улучшить качество
- СМИ: Целью операции Израиля в Ливане было изъятие останков Арада
- Аэропорт Дубая вновь приостановил работу
- Эксперт: ЖКУ за февраль можно оплатить до 15 марта