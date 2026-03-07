Минобороны: ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины

Ночью 7 марта ВС России поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, по данным ведомства, были поражены военные аэродромы.

В МО уточнили, что удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками.

Ранее в Минобороны России объявили, что минувшей ночью субботы российские силы ПВО сбили над территорией страны свыше 120 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
