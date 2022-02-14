Врач-невролог рассказала о головной боли при «омикроне»

По словам эксперта, наиболее часто встречающийся симптом заражения «омикроном» — продолжительный насморк, пишут Известия. Однако омикрон-штамм характеризуется и «сдавливающей» головной болью. Она отличается от стандартной мигрени: в этом случае человек ощущает сжимающие боли по всей голове.

В то же время Голубинская отметила, что подобные проявления могут быть и у любого другого варианта коронавируса.

«Дело в том, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер. Там он может вызвать отек, и возникнет гипертензионная головная боль», — объяснила врач.

Медик посоветовала при головной боли соблюдать покой и никуда не ходить, пишет Газета.ру.

