Врач-невролог рассказала о головной боли при «омикроне»

Головная боль — один из самых частых симптомов при заражении штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог Ольга Голубинская в беседе с радио Sputnik.

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По словам эксперта, наиболее часто встречающийся симптом заражения «омикроном» — продолжительный насморк, пишут Известия. Однако омикрон-штамм характеризуется и «сдавливающей» головной болью. Она отличается от стандартной мигрени: в этом случае человек ощущает сжимающие боли по всей голове.

В то же время Голубинская отметила, что подобные проявления могут быть и у любого другого варианта коронавируса.

«Дело в том, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер. Там он может вызвать отек, и возникнет гипертензионная головная боль», — объяснила врач.

Медик посоветовала при головной боли соблюдать покой и никуда не ходить, пишет Газета.ру.

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Фото: maxpixel.net
ТЕГИ:ВрачиОмикрон-штаммКоронавирус
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