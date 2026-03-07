Туристы из РФ на Шри-Ланке находятся под угрозой выселения из отелей

Российские туристы на Шри‑Ланке рискуют остаться без жилья, страховки и легального статуса из‑за сложностей с возвращением домой на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, следует из обращения граждан.

По данным ТАСС, у многих россиян одновременно истекают сроки проживания в отелях без гарантий продления, сроки действия медицинской страховки, а также визы и разрешения на пребывание.

Особенно тяжело приходится детям, пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями и тем, у кого заканчиваются лекарства. Путешественники просят МИД РФ запустить специальные вывозные рейсы и создать единый координационный центр для учёта застрявших россиян и ежедневного обновления информации о маршрутах возвращения. Как рассказала ТАСС туристка Надежда Сафьян, сейчас приоритет при посадке на рейсы ОАЭ отдают резидентам Дубая.

АТОР сообщает, что туроператоры пытаются оперативно решать вопросы с размещением и вывозом клиентов. В компании «Интурист» заявили о продлении проживания туристов с полными пакетными турами за счет туроператора, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН, Екатерина Галайда-Перера
