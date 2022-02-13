Эксперт: заражение «омикрон»-штаммом может привести к системным воспалениям

Заражение разновидностью COVID-19 «омикрон» может привести к нейроковиду и лонгковиду у взрослых, а также к системным воспалениям у детей, сообщает ТАСС со ссылкой на основателя и генерального директора научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрея Исаева.

Ужасающая мутация. Чем опасны новые штаммы коронавируса?

По его словам, если коронавирус не приводит к пневмонии и ИВЛ, у него могут быть и другие последствия, в том числе — поражениям нервной системы.

«Нейроковид и лонгковид также могут наступить и при заражении "омикроном"», — заявил эксперт.

Исаева отметил, что сейчас наступило лучшее время пройти ревакцинацию для тех, кто этого еще не сделал.

Лечить бессимптомных больных с «омикроном» смысла нет, однако у людей со слабым здоровьем могут быть осложнения даже от легкого течения COVID-19, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры