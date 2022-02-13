Эксперт: заражение «омикрон»-штаммом может привести к системным воспалениям

По его словам, если коронавирус не приводит к пневмонии и ИВЛ, у него могут быть и другие последствия, в том числе — поражениям нервной системы.

«Нейроковид и лонгковид также могут наступить и при заражении "омикроном"», — заявил эксперт.

Исаева отметил, что сейчас наступило лучшее время пройти ревакцинацию для тех, кто этого еще не сделал.

Лечить бессимптомных больных с «омикроном» смысла нет, однако у людей со слабым здоровьем могут быть осложнения даже от легкого течения COVID-19, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

