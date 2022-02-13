Эксперт: заражение «омикрон»-штаммом может привести к системным воспалениям
Заражение разновидностью COVID-19 «омикрон» может привести к нейроковиду и лонгковиду у взрослых, а также к системным воспалениям у детей, сообщает ТАСС со ссылкой на основателя и генерального директора научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрея Исаева.
По его словам, если коронавирус не приводит к пневмонии и ИВЛ, у него могут быть и другие последствия, в том числе — поражениям нервной системы.
«Нейроковид и лонгковид также могут наступить и при заражении "омикроном"», — заявил эксперт.
Исаева отметил, что сейчас наступило лучшее время пройти ревакцинацию для тех, кто этого еще не сделал.
Лечить бессимптомных больных с «омикроном» смысла нет, однако у людей со слабым здоровьем могут быть осложнения даже от легкого течения COVID-19, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
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