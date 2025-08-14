«Обратить внимание необходимо и на то, что более полезными для человека являются продукты пчеловодства: прополис, перга, забрус, маточное молочко. Они повышают иммунитет, улучшают работу внутренних органов, являются кладезем всевозможных микроэлементов. И, конечно же, не стоит забывать, что даже ложка меда – это очень энергоемкий продукт. Конечно же, диабетикам, лицам, которые страдают от всевозможных панкреатитов, аллергии и ожирения, конечно же, мёд противопоказан, но его 30% раствор можно закапать в глаза для предотвращения катаракты, сухости глаза и всевозможных воспалительных заболеваний», - рассказала врач-диетолог.

Она также отметила, что настоящий мёд может храниться до пяти лет.

«Если мёд со временем не засахаривается, значит он был нагрет, либо это фальсифицированный продукт. Нормальный мед всегда должен через месяц или два засахариваться. Он содержит антибактериальные вещества, которые предохраняют от бактериальной и грибковой порчи. Настоящий мед может храниться в целом до пяти лет», -добавила Мухина.

Ранее стало известно, что больше половины продаваемого в России меда признали фальсификатом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

