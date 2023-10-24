Диетолог опровергла миф о лечебном свойстве меда при простуде и гриппе

По ее словам, многие употребляют мед во время болезни по привычке, выработавшейся в те времена, когда эффективные лекарственные средства не были доступны массовому потребителю.

Вместе с тем мед можно использовать, когда аппетит из-за болезни снижен, благодаря тому, что это концентрированный продукт с точки зрения содержания углеводов. Она также добавила, что мед полезен для профилактики болезней —ферменты, содержащиеся в продукте, помогут защититься от вирусов.

Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что подсластители аспартам и ацесульфам негативно влияют на здоровье человека, особенно на здоровье детей. Она отметила, что аспартам вызывает зависимость, губит здоровье кишечника и зубов, а также вызывает депрессивное состояние. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

