Она объяснила, почему важна форма нутриентов.

«От формы нутриентов во многом зависят их усвояемость и переносимость. Например, в сезон простуд многие обращают внимание на цинк и витамин С, которые необходимы для нормальной работы иммунной системы. Эти нутриенты дополняют действие друг друга. Цинк в форме бисглицината и витамин С в форме аскорбата кальция отличаются хорошей усвояемостью и переносимостью, в том числе со стороны желудочно-кишечного тракта», — подчеркнула эксперт.

﻿Рожко также отметила, что потребность в отдельных нутриентах может меняться в зависимости от возраста и жизненной ситуации. Особенно это актуально во время беременности и грудного вскармливания, когда важно учитывать потребности и мамы, и ребенка. В этом случае подбор добавок необходимо согласовать с врачом.

Ранее директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов сказал НСН, что россияне рискуют остаться без иностранных БАДов на фоне повышения пошлин, компании могут принять решение уйти с российского рынка, а могут повысить цены.

