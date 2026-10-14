Зеленский: США предупредили Киев о приостановке передачи разведданных
США предупредили Украину о возможной приостановке обмена разведданными из-за ударов по российским НПЗ. Как пишет RT, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
По его словам, предупреждение американская сторона передала украинским военным.
«Они сказали это моим генералам, не мне... Мои генералы сказали, что на военном уровне получили эту информацию», — указал он в интервью американской общественной радиостанции NPR.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает передавать разведывательные данные Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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