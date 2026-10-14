СМИ: Дом рэпера Джигана в Подмосковье арестовали из-за долга по алиментам
Дом рэпера Джигана (Дениса Устименко), расположенный в деревне Тимошкино Красногорского округа Подмосковья, был арестован судебными приставами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что причиной ареста стал долг музыканта по алиментам экс-супруге Оксане Самойловой. Речь идёт о сумме более 1,7 млн рублей. Исполнительное производство открыли 7 октября, а 12 октября было вынесено постановление об аресте недвижимости.
По данным канала, стоимость дома, площадь которого превышает 1,2 тысячи квадратных метров, оценивается примерно в 350 млн рублей. Недвижимость досталась рэперу по мировому соглашению при разводе.
Отмечается, что именно этот особняк фигурирует в сообщениях о стрельбе по персоналу, которую устроил Джиган. На этом фоне Самойлова подала иск об ограничении родительских прав музыканта, который, в свою очередь, назвал все публикации фейками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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