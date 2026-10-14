«Я бы назвала это не пожизненным запретом, а поколенческим запретом. Это очень понятная и используемая в западных странах мера табачного эндшпиля. Страны, которые ставят перед собой задачу снизить потребление табака среди всего населения до 5% и ниже, используют в частности эту стратегию. Поколенческий запрет означает, что по достижению совершеннолетия лицам, родившимся в определенном году, табачные и никотиносодержащие изделия продаваться уже не будут. Потому что до достижения этого возраста во всех странах и так прописан закон о запрете продажи несовершеннолетним этой продукции. Для того, чтобы это осуществить, должна быть подготовлена почва и полностью выведена из оборота продукция систем доставки никотина и нагревания табака», — рассказала она.

Ранее Гамбарян заявила в пресс-центре НСН, что вейпы и электронные сигареты могут быть вреднее, чем обычные сигареты, так как вместе с дымом в легкие попадают синтетический никотин, металлы, химия от ароматизаторов.

