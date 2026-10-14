В России призвали ввести «поколенческий запрет» на продажу электронных сигарет
Маринэ Гамбарян в беседе с НСН напомнила, что многие западные страны успешно снижают употребление табака у населения до 5% путем такого запрета.
Многие страны используют систему поколенческого запрета в вопросе реализации никотиносодержащей продукции. Об этом в пресс-центре НСН рассказала доктор медицинских наук, руководитель центра профилактики и контроля потребления табака Национального Медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.
«Я бы назвала это не пожизненным запретом, а поколенческим запретом. Это очень понятная и используемая в западных странах мера табачного эндшпиля. Страны, которые ставят перед собой задачу снизить потребление табака среди всего населения до 5% и ниже, используют в частности эту стратегию. Поколенческий запрет означает, что по достижению совершеннолетия лицам, родившимся в определенном году, табачные и никотиносодержащие изделия продаваться уже не будут. Потому что до достижения этого возраста во всех странах и так прописан закон о запрете продажи несовершеннолетним этой продукции. Для того, чтобы это осуществить, должна быть подготовлена почва и полностью выведена из оборота продукция систем доставки никотина и нагревания табака», — рассказала она.
Ранее Гамбарян заявила в пресс-центре НСН, что вейпы и электронные сигареты могут быть вреднее, чем обычные сигареты, так как вместе с дымом в легкие попадают синтетический никотин, металлы, химия от ароматизаторов.
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