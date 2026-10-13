Продеус раскрыл, как худеть без препаратов и БАДов
В вопросе здоровья нельзя следовать рекомендациям блогеров, а людям с проблемами со здоровьем нужно не похудение, а лечение, заявил НСН Андрей Продеус
Доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН рассказал, что худеть без препаратов возможно, однако разнообразное питание и умеренная физическая нагрузка обязательны.
«Конечно, худеть без препаратов возможно. Во-первых, постарайтесь не толстеть. Во-вторых, нужно дозированно заниматься физической нагрузкой. Я не сторонник того, что надо уработаться в спортивном зале, но физической активностью надо заниматься. Однако не стоит только ограничиваться ходьбой, надо работать и с мышцами ног, и с мышцами рук, спины, укреплять мышечный каркас. Это то, что является залогом здоровья и откладывает вашу деменцию. Принципиально важно, чтобы рацион был разнообразен. Совершенно не обязательно пользоваться БАДами, все это можно получить при адекватном питании», — рассказал он.
Также он отметил, что людям, предрасположенным к лишнему весу, надо особенно следить за здоровьем.
«Если есть предрасположенность к набору веса или даже диабет, необходимо лечение. Это надо делать не самостоятельно, а с врачом. Сейчас такие компетенции есть не только у эндокринологов, но и у гастроэнтерологов, кардиологов. Просто найдите себе правильного доктора. Есть конкретные показания и противопоказания для лекарств. Не стоит слепо доверять рекомендациям блогеров. Ваш стиль в одежде должны определять вы, а не инфлюэнсеры», — посоветовал он.
Ранее Продеус заявил в пресс-центре НСН, что люди предпочитают лекарственные препараты для похудения, так как постоянное правильное питание дороже, а покупка абонемента в спортзал не гарантирует похудение.
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