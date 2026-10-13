Также он отметил, что людям, предрасположенным к лишнему весу, надо особенно следить за здоровьем.

«Если есть предрасположенность к набору веса или даже диабет, необходимо лечение. Это надо делать не самостоятельно, а с врачом. Сейчас такие компетенции есть не только у эндокринологов, но и у гастроэнтерологов, кардиологов. Просто найдите себе правильного доктора. Есть конкретные показания и противопоказания для лекарств. Не стоит слепо доверять рекомендациям блогеров. Ваш стиль в одежде должны определять вы, а не инфлюэнсеры», — посоветовал он.

Ранее Продеус заявил в пресс-центре НСН, что люди предпочитают лекарственные препараты для похудения, так как постоянное правильное питание дороже, а покупка абонемента в спортзал не гарантирует похудение.

