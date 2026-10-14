Россиянам объяснили, почему часть зарплаты во второй половине ноября будет больше

Он пояснил, что в ноябре будет 20 рабочих дней, из которых на первую половину месяца приходится девять, а на вторую - остальные одиннадцать. Поэтому и разделение зарплаты будет неравномерным.

«При полностью отработанном месяце базовая зарплата распределится в соотношении 45 и 55%», — указал Балынин.

Эксперт добавил, что речь идёт о сотрудниках на пятидневке, чья зарплата рассчитывается по окладу пропорционально отработанным дням.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова предостерегла россиян от увольнения в октябре, так как это решение может обернуться потерей годовых премий, тринадцатой зарплаты и затяжным поиском работы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

