Россиянам объяснили, почему часть зарплаты во второй половине ноября будет больше
Зарплата за первую половину ноября 2026 года будет меньше, чем за вторую. Об этом в расзговоре с «Газетой.Ru» заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Он пояснил, что в ноябре будет 20 рабочих дней, из которых на первую половину месяца приходится девять, а на вторую - остальные одиннадцать. Поэтому и разделение зарплаты будет неравномерным.
«При полностью отработанном месяце базовая зарплата распределится в соотношении 45 и 55%», — указал Балынин.
Эксперт добавил, что речь идёт о сотрудниках на пятидневке, чья зарплата рассчитывается по окладу пропорционально отработанным дням.
Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова предостерегла россиян от увольнения в октябре, так как это решение может обернуться потерей годовых премий, тринадцатой зарплаты и затяжным поиском работы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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