«Я выступаю не только за запрет сигарет, но и тем более за запрет вейпов. Какая тут проблема? Идет поражение сосудов головного мозга, желудочно-кишечный тракт страдает как и органы деторождения у девушек. Организм нас защищает, сужаются сосуды, нарушается кровообращение всего организма, и через какое-то время возникают соматические заболевания. Наш организм практически умирает после больших доз вейпа. Курение вейпа приводит к смерти. Это приводит к инфарктам, инсультам в молодом возрасте. Сигареты — это первый уровень зависимого поведения. Вейпы настолько распространились среди детей, что где-то их употребляли уже в 1-2 классах, а ведь это первый шаг к употреблению чего-то более тяжелого, наркотиков», — рассказал он.

Ранее руководитель центра профилактики и контроля потребления табака Национального Медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян в пресс-центре НСН заявила, что сегодня некоторые предприниматели напрямую открывают точки продажи «сладостей», где реализовывают табачную продукцию в самых ярких и разнообразных упаковках.

