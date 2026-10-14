«Первый шаг к наркотикам»: Как вейпы влияют на подростков
Юрий Оболонский раскрыл НСН, что вейпы в России необходимо запрещать, так как они "бьют" именно по молодым людям их здоровью.
Курение вейпов — первый уровень зависимого поведения и употребления в будущем наркотических веществ. Об этом в пресс-центре НСН рассказал исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России, член Общественного Совета при УВД по ЦАО Москва Юрий Оболонский.
«Я выступаю не только за запрет сигарет, но и тем более за запрет вейпов. Какая тут проблема? Идет поражение сосудов головного мозга, желудочно-кишечный тракт страдает как и органы деторождения у девушек. Организм нас защищает, сужаются сосуды, нарушается кровообращение всего организма, и через какое-то время возникают соматические заболевания. Наш организм практически умирает после больших доз вейпа. Курение вейпа приводит к смерти. Это приводит к инфарктам, инсультам в молодом возрасте. Сигареты — это первый уровень зависимого поведения. Вейпы настолько распространились среди детей, что где-то их употребляли уже в 1-2 классах, а ведь это первый шаг к употреблению чего-то более тяжелого, наркотиков», — рассказал он.
Ранее руководитель центра профилактики и контроля потребления табака Национального Медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян в пресс-центре НСН заявила, что сегодня некоторые предприниматели напрямую открывают точки продажи «сладостей», где реализовывают табачную продукцию в самых ярких и разнообразных упаковках.
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