Материнский капитал сам по себе не решит квартирный вопрос, однако знание «социальной шпаргалки» поможет родителям оплатить за счет государства половину стоимости жилья, заявила в интервью НСН председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

В сервисе ЦИАН ранее подсчитали, что материнский капитал на первого ребенка в 2027 году позволит купить 4,9 кв.м недвижимости, а выплата на второго ребенка - 6,5 кв.м, что меньше прошлогодних показателей на 3,9 и 4,4%. Буцкая отметила, что на «одноходовку» здесь рассчитывать не стоит.