Маткапитал плюс «шпаргалка»: Буцкая пообещала родителям полквартиры за счет государства
Родители не знают, что могут получить миллионы от государства, если научатся правильно складывать меры поддержки, сказала в эфире НСН Татьяна Буцкая.
Материнский капитал сам по себе не решит квартирный вопрос, однако знание «социальной шпаргалки» поможет родителям оплатить за счет государства половину стоимости жилья, заявила в интервью НСН председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.
В сервисе ЦИАН ранее подсчитали, что материнский капитал на первого ребенка в 2027 году позволит купить 4,9 кв.м недвижимости, а выплата на второго ребенка - 6,5 кв.м, что меньше прошлогодних показателей на 3,9 и 4,4%. Буцкая отметила, что на «одноходовку» здесь рассчитывать не стоит.
«Понятно, что одна эта программа (материнский капитал - прим. НСН) не дает возможности сразу, одноходовкой решить жилищный вопрос. При этом, если сложить меры поддержки, если правильно сочетать семейную ипотеку, материнский капитал плюс материнский капитал от работодателя, плюс выплату при рождении ребенка, которую дает регион, мы с вами можем, если не полную квартиру, то половину квартиры точно получить за счет государства. Самая главная наша задача – научить семьи этой социальной грамотности, как складывать меры поддержки. Во всех соцсетях "Совета матерей" есть ссылки на эту шпаргалку для родителей», - указала она.
Буцкая также указала на главную ошибку родителей.
«У нас есть одна "самая главная тайна", которую не знают родители: для того, чтобы получить всё, что государство подготовило, вот эти миллионы, надо заявить о своем желании. Я хочу взять налоговый вычет 700 тысяч, муж тоже хочет получить этот налоговый вычет - это уже почти полтора миллиона. Сколько людей не знает, что есть налоговый вычет при покупке квартиры и на ипотеку? Люди, вы просто на ровном месте теряете полтора миллиона, которые бы могли вложить в покрытие ипотеки! Поэтому одним только расширением материнского капитала мы не решим этот вопрос – если мы не научим родителей, как правильно им пользоваться, то у нас всегда квартира будет дорожать быстрее, чем мы будем индексировать маткапитал или расширять возможности его применения», - подчеркнула экс-депутат Госдумы.
Вместе с тем Буцкая предложила дать возможность родителям детей-инвалидов вкладывать материнский капитал не только в первичное, но и во вторичное жилье.
«Для родителей детей-инвалидов часто важна не просто квартира, а квартира рядом с определенным центром, где ребенок получает постоянное лечение или образование. Мы не должны таким семьям усложнять жизнь», - заключила собеседница НСН.
С 1 февраля 2027 года произойдет индексация материнского капитала, напоминает «Радиоточка НСН». По данным депутата Госдумы Светланы Бессараб, выплата на первого ребёнка составит 778,5 тыс. рублей, доплата при рождении второго - 250,3 тыс. рублей, а семьи, не получавшие маткапитал на первенца, при рождении второго ребенка получат больше миллиона рублей.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Выжали максимум: Зачем Трамп «тормозит» противостояние ЕС с Россией
- «Электронки» под видом сладостей: На какие уловки идут продавцы сигарет
- Путин заявил, что киберугрозы вышли на новый уровень
- Россиянам рассказали, на что обращать внимание при выборе БАДов
- Маткапитал плюс «шпаргалка»: Буцкая пообещала родителям полквартиры за счет государства
- Россиянам объяснили, почему часть зарплаты во второй половине ноября будет больше
- В России призвали ввести «поколенческий запрет» на продажу электронных сигарет
- СМИ: Дом рэпера Джигана в Подмосковье арестовали из-за долга по алиментам
- Зеленский: США предупредили Киев о приостановке передачи разведданных
- В Венгрии объяснили, для чего Трамп снова нацелился на Гренландию