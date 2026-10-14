«Электронки» под видом сладостей: На какие уловки идут продавцы сигарет
Маринэ Гамбарян заявила НСН, что сегодня владельцы «табачек» действуют незаконно, маскируя свои точки под другие магазины.
Сегодня некоторые предприниматели совершенно напрямую открывают точки продажи «сладостей», где реализовывают табачную продукцию в самых ярких и разнообразных упаковках. Об этом в пресс-центре НСН рассказала доктор медицинских наук, руководитель центра профилактики и контроля потребления табака Национального Медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.
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«Позавчера я обнаружила сеть магазинов под названием "Сладости и закуски", где продается большое количество разных сладостей, и наряду с ними в большом количестве в пестрых и красивых упаковках продаются полностью открытые огромные витрины табачных изделий и электронных сигарет. Даже нет никакой попытки их скрывать. Вот такие маркетинговые стратегии используют владельцы этих магазинов, полностью игнорируя законодательные нормы, потому что с открытой выкладкой эту продукцию продавать нельзя. Когда я их спросила, мол, как можно так все это продавать открыто, они мне нагло ответили, что это табачный магазин»», — рассказала она.
Ранее Гамбарян заявила в пресс-центре НСН, что многие страны используют систему поколенческого запрета в вопросе реализации никотиносодержащей продукции.
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