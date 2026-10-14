Сегодня некоторые предприниматели совершенно напрямую открывают точки продажи «сладостей», где реализовывают табачную продукцию в самых ярких и разнообразных упаковках. Об этом в пресс-центре НСН рассказала доктор медицинских наук, руководитель центра профилактики и контроля потребления табака Национального Медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.

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«Позавчера я обнаружила сеть магазинов под названием "Сладости и закуски", где продается большое количество разных сладостей, и наряду с ними в большом количестве в пестрых и красивых упаковках продаются полностью открытые огромные витрины табачных изделий и электронных сигарет. Даже нет никакой попытки их скрывать. Вот такие маркетинговые стратегии используют владельцы этих магазинов, полностью игнорируя законодательные нормы, потому что с открытой выкладкой эту продукцию продавать нельзя. Когда я их спросила, мол, как можно так все это продавать открыто, они мне нагло ответили, что это табачный магазин»», — рассказала она.

Ранее Гамбарян заявила в пресс-центре НСН, что многие страны используют систему поколенческого запрета в вопросе реализации никотиносодержащей продукции.

