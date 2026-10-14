Белый дом воспользуется лазейкой в законодательстве, чтобы не вводить дополнительные ограничения против России, сообщает Politico. Подписанный в сентябре закон об «адских санкциях» позволяет это президенту США Дональду Трампу, если он сочтет такие меры противоречащими интересам Вашингтона. В материале указывается, что администрация американского лидера склоняется именно к этому варианту, так как нет сигналов о подготовке новых рестрикций. Штир отметил, что для США сейчас невыгодно продолжать конфликт с Москвой, именно поэтому Вашингтон выступает «тормозом» еще и в противостоянии ЕС с Россией.

«Я надеюсь, европейский мейнстрим не будет принимать каких-то плохих решений в связи с Россией. Значит, войны Европы с Россией не будет, потому что это не в интересах США, и они выступают здесь в качестве тормоза. Если бы это было в интересах США, они это не тормозили бы, но теперь это так, потому что уже выжали из этого конфликта все, что хотели. Получить еще что-то здесь уже невозможно, а в сотрудничестве с Россией теперь больше возможностей. И самое главное, что у США есть возможность сбросить с себя тяготы конфликта, которые легли на их плечи. Для США сейчас важнее новые вызовы. Это новый миропорядок, это вопрос с Китаем, отодвинуть Россию от Китая сейчас уже важнее. Кроме этого, в сотрудничестве с Россией больше денег», — отметил Штир.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснял НСН, что европейские санкции не смогут сорвать дизельную сделку между Москвой и Вашингтоном, а любые попытки Брюсселя помешать этому соглашению могут обернуться жесткими ответными мерами со стороны администрации американского президента.

