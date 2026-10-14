Выжали максимум: Зачем Трамп «тормозит» противостояние ЕС с Россией
Противостояние с Россией перестало быть для Трампа выгодным, теперь он заинтересован в сотрудничестве, заявил НСН Габор Штир.
В интересах США сейчас — сотрудничать с Россией и не давать углубляться связям Москвы и Пекина, поэтому Дональд Трамп не только будет усиливать взаимодействие, но и не даст противостоянию Евросоюза с РФ перерасти в войну, заявил НСН венгерский журналист Габор Штир.
Белый дом воспользуется лазейкой в законодательстве, чтобы не вводить дополнительные ограничения против России, сообщает Politico. Подписанный в сентябре закон об «адских санкциях» позволяет это президенту США Дональду Трампу, если он сочтет такие меры противоречащими интересам Вашингтона. В материале указывается, что администрация американского лидера склоняется именно к этому варианту, так как нет сигналов о подготовке новых рестрикций. Штир отметил, что для США сейчас невыгодно продолжать конфликт с Москвой, именно поэтому Вашингтон выступает «тормозом» еще и в противостоянии ЕС с Россией.
«Я надеюсь, европейский мейнстрим не будет принимать каких-то плохих решений в связи с Россией. Значит, войны Европы с Россией не будет, потому что это не в интересах США, и они выступают здесь в качестве тормоза. Если бы это было в интересах США, они это не тормозили бы, но теперь это так, потому что уже выжали из этого конфликта все, что хотели. Получить еще что-то здесь уже невозможно, а в сотрудничестве с Россией теперь больше возможностей. И самое главное, что у США есть возможность сбросить с себя тяготы конфликта, которые легли на их плечи. Для США сейчас важнее новые вызовы. Это новый миропорядок, это вопрос с Китаем, отодвинуть Россию от Китая сейчас уже важнее. Кроме этого, в сотрудничестве с Россией больше денег», — отметил Штир.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснял НСН, что европейские санкции не смогут сорвать дизельную сделку между Москвой и Вашингтоном, а любые попытки Брюсселя помешать этому соглашению могут обернуться жесткими ответными мерами со стороны администрации американского президента.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Песков: Нужно быть готовым к использованию искусственного интеллекта как оружия
- Сенатор Гибатдинов назвал экономическую выгоду от запрета вейпов
- Бьются за оклад: Как нежелание россиян открывать свой бизнес влияет на экономику
- Россиянам объяснили, какие вклады выгодны в 2026 году
- Суд выписал Моргенштерна из арестованной московской квартиры
- «Первый шаг к наркотикам»: Как вейпы влияют на подростков
- Выжали максимум: Зачем Трамп «тормозит» противостояние ЕС с Россией
- «Электронки» под видом сладостей: На какие уловки идут продавцы сигарет
- Путин заявил, что киберугрозы вышли на новый уровень
- Россиянам рассказали, на что обращать внимание при выборе БАДов