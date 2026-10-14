Путин заявил, что киберугрозы вышли на новый уровень

Угрозы в информационной сфере вышли на новый уровень. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На совещании по вопросам кибербезопасности он указал, что это происходит «на фоне прямой и гибридной внешней агрессии», с которой сталкивается страна.

«Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности», — отметил глава государства.

Путин добавил, что устойчивое развитие страны и общества во многом зависит от активного внедрения цифровых технологий.

Ранее Минцифры РФ представило на общественное обсуждение третий пакет мер против кибермошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
ТЕГИ:КибербезопасностьЦифровизацияВладимир Путин

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