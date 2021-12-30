Врач рассказала, чем опасен COVID-19 у беременных
COVID-19 у беременных женщин опасен осложнениями в сердечно-сосудистой системе и в неврологии, сообщает URA.RU со ссылкой на врача высшей категории, гинеколога-эндокринолога Ирину Филатову.
«Коронавирус не влияет на умственное развитие плода, но если будет гипоксия плода, то ребенок может быть гипотрофиком. Осложнений много, но сейчас медики вытаскивают таких пациенток, проводят много реанимационных мероприятий», — сказала медик.
Она отметила, что заражение коронавирусом может также негативно воздействовать на свертывающую систему, что провоцирует тромбозы, гипоксию плода и гибель ребенка. Поэтому до беременности необходимо привиться.
Напомним, препаратом против коронавируса «Мир-19» разрешено лечить граждан от 18 до 65 лет, об этом говорится в инструкции к лекарственному средству. Препарат противопоказан беременным женщинам, а также пациентам, у которых болезнь протекает в тяжёлой форме.
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