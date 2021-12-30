Врач рассказала, чем опасен COVID-19 у беременных

«Коронавирус не влияет на умственное развитие плода, но если будет гипоксия плода, то ребенок может быть гипотрофиком. Осложнений много, но сейчас медики вытаскивают таких пациенток, проводят много реанимационных мероприятий», — сказала медик.

Она отметила, что заражение коронавирусом может также негативно воздействовать на свертывающую систему, что провоцирует тромбозы, гипоксию плода и гибель ребенка. Поэтому до беременности необходимо привиться.

Напомним, препаратом против коронавируса «Мир-19» разрешено лечить граждан от 18 до 65 лет, об этом говорится в инструкции к лекарственному средству. Препарат противопоказан беременным женщинам, а также пациентам, у которых болезнь протекает в тяжёлой форме.

