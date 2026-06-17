Минобороны: ПВО за ночь сбила 157 украинских дронов

Более 150 украинских беспилотников самолетного типа ликвидировали в течение ночи над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.

«В период с 20.00 мск 16 июня до 7.00 мск 17 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 157 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указывает ведомство.

Дроны нейтрализовали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областях, а также над Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями. Кроме того, БПЛА уничтожили в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму, над водами Черного моря.

Ранее средства ПВО ликвидировали над Россией 151 украинский беспилотник, напоминает 360.ru.

