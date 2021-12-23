Беременных женщин запретили лечить препаратом против коронавируса «Мир-19»

Согласно документу, препарат противопоказан беременным женщинам, а также пациентам, у которых болезнь протекает в тяжёлой форме.

Кроме того, в инструкции говорится, что курс лечения препаратом «Мир-19» составляет 14 дней и состоит из 28 ингаляций.

«Препарат применяется ингаляционно с помощью мэш-ингалятора (небулайзера)... назначается в условиях стационара... принимать два раза в день», - сказано в документе.

Ранее Минздрав зарегистрировал в России средство для лечения COVID-19 «Мир-19», разработанный по поручению руководителя Федерального медико-биологического агентства России Вероники Скворцовой, сообщает Ura.ru.