СМИ: Более половины жилья в РФ не сдается в срок
В России около 60% жилья введено с нарушением сроков, сообщают «Известия».
У застройщиков из топ-3 этот показатель превышает 70%. Таковы данные Единого ресурса застройщиков. Например, в 2025 году в среднем доля таких объектов составляла 41%. По словам экспертов, это связано с перенасыщением: на первичном рынке в продаже находится на 15% больше жилья, чем реализуется в среднем за год. По этой причине компании сталкиваются с нехваткой денег для завершения объектов в срок.
При этом в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ считают, что несмотря на сложности, девелоперы не будут сокращать строительство.
Ранее стало известно, что разрыв цен между новостройками и «вторичкой» достиг 90%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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