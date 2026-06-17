СМИ: Более половины жилья в РФ не сдается в срок

У застройщиков из топ-3 этот показатель превышает 70%. Таковы данные Единого ресурса застройщиков. Например, в 2025 году в среднем доля таких объектов составляла 41%. По словам экспертов, это связано с перенасыщением: на первичном рынке в продаже находится на 15% больше жилья, чем реализуется в среднем за год. По этой причине компании сталкиваются с нехваткой денег для завершения объектов в срок.

При этом в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ считают, что несмотря на сложности, девелоперы не будут сокращать строительство.

Ранее стало известно, что разрыв цен между новостройками и «вторичкой» достиг 90%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

