Аргентина обыграла Алжир на ЧМ благодаря хет-трику Месси

Действующие чемпионы мира по футболу, сборная Аргентины обыграла национальную команду Алжира в групповом этапе мирового первенства 2026 года.

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Игра состоялась в американском Канзас-Сити. Аргентина выиграла матч со счетом 3:0, хет-триком отметился нападающий Лионель Месси.

В следующем туре команда Аргентины сыграет со сборной Австрии 22 июня, Алжир проведет матч с Иорданией 23 июня.

Ранее стало известно, что Месси в 27-й раз поучаствовал в матче футбольного чемпионата мира и стал первым, кто провел шесть игр на мундиале, пишет 360.ru.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ФутболЧемпионат Мира По ФутболуЛионель Месси

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