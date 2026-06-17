«Ростех»: «Солярис-НС» подавляет беспилотники

По ее словам, комплекс работает по принципу прицельного создания помех. В первую очередь он определяет частоту канала управления беспилотником, затем целенаправленно ее подавляет. При этом «шумовой ковер» на всем диапазоне не создается.

«Солярис-НС» сочетает функционал комплекса обнаружения и подавителя. Изделие состоит из комплекта обнаружителей и передатчиков помех, которые крепятся на четырехметровой мачте.

Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил, что глава государства Владимир Путин поручил Администрации и правительству проработать с бизнесом предложения по защите предприятий от атак беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

