«Ростех»: «Солярис-НС» подавляет беспилотники
Антидроновый комплекс «Солярис-НС» российского производства способен «прицельно» подавлять беспилотные летательные аппараты противника, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление заместителя директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» (входит в «Росэл» госкорпорации «Ростех») Наталию Котляр.
По ее словам, комплекс работает по принципу прицельного создания помех. В первую очередь он определяет частоту канала управления беспилотником, затем целенаправленно ее подавляет. При этом «шумовой ковер» на всем диапазоне не создается.
«Солярис-НС» сочетает функционал комплекса обнаружения и подавителя. Изделие состоит из комплекта обнаружителей и передатчиков помех, которые крепятся на четырехметровой мачте.
Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил, что глава государства Владимир Путин поручил Администрации и правительству проработать с бизнесом предложения по защите предприятий от атак беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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