«Между «плохо» и «западло»: Политолог описал президентскую гонку 1996 года
Россиянам на выборах президента страны в 1996 году предлагали выбор между вариантами «плохо» и «западло». Об этом заявил «Ленте.ру» политолог Станислав Бышок в рамках спецпроекта «Ельцин против всех».
Эксперт описал борьбу президента РФ Бориса Ельцина и лидера КПРФ Геннадия Зюганова во втором туре выборов 30 лет назад.
«Это такая странная история, которую для политологии, наверное, еще предстоит описать: "плохо" и "западло", и между ними мы лучше выберем "плохо", то есть Ельцина», — отметил Бышок.
По его словам, установка на голосование появилась в обществе еще до выборов, и поддержать коммунистов - Зюганова - было немыслимо. Лидера КПРФ не воспринимали «как страшную фигуру, как потенциального диктатора», однако было «моральное чувство», что голосовать за коммуниста недопустимо.
Спецпроект «Ельцин против всех» приурочен к годовщине президентских выборов 1996 года и рассказывает о противоречивой предвыборной кампании основного кандидата на пост главы государства и главных итогах гонки.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лицензия США на поставки российской нефти прекратила действие
- «Между «плохо» и «западло»: Политолог описал президентскую гонку 1996 года
- Минобороны: ПВО за ночь сбила 157 украинских дронов
- Аргентина обыграла Алжир на ЧМ благодаря хет-трику Месси
- Депутат Нилов предложил сохранить индексацию страховых пенсий с 1 января
- «Ростех»: «Солярис-НС» подавляет беспилотники
- Запрет на экспорт российского газа вступил в силу в ЕС
- Россельхознадзор: Ограничения на поставки из Армении не связаны с политикой
- СМИ: Более половины жилья в РФ не сдается в срок
- Евродепутат: Удары ВСУ по Румынии угрожают суверенитету ЕС