«Между «плохо» и «западло»: Политолог описал президентскую гонку 1996 года

«Это такая странная история, которую для политологии, наверное, еще предстоит описать: "плохо" и "западло", и между ними мы лучше выберем "плохо", то есть Ельцина», — отметил Бышок.

По его словам, установка на голосование появилась в обществе еще до выборов, и поддержать коммунистов - Зюганова - было немыслимо. Лидера КПРФ не воспринимали «как страшную фигуру, как потенциального диктатора», однако было «моральное чувство», что голосовать за коммуниста недопустимо.

Спецпроект «Ельцин против всех» приурочен к годовщине президентских выборов 1996 года и рассказывает о противоречивой предвыборной кампании основного кандидата на пост главы государства и главных итогах гонки.

