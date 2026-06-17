«Между «плохо» и «западло»: Политолог описал президентскую гонку 1996 года

Россиянам на выборах президента страны в 1996 году предлагали выбор между вариантами «плохо» и «западло». Об этом заявил «Ленте.ру» политолог Станислав Бышок в рамках спецпроекта «Ельцин против всех».

Эксперт описал борьбу президента РФ Бориса Ельцина и лидера КПРФ Геннадия Зюганова во втором туре выборов 30 лет назад.

«Вывел из тупика!»: Политолог объяснил, чем Россия обязана Ельцину

«Это такая странная история, которую для политологии, наверное, еще предстоит описать: "плохо" и "западло", и между ними мы лучше выберем "плохо", то есть Ельцина», — отметил Бышок.

По его словам, установка на голосование появилась в обществе еще до выборов, и поддержать коммунистов - Зюганова - было немыслимо. Лидера КПРФ не воспринимали «как страшную фигуру, как потенциального диктатора», однако было «моральное чувство», что голосовать за коммуниста недопустимо.

Спецпроект «Ельцин против всех» приурочен к годовщине президентских выборов 1996 года и рассказывает о противоречивой предвыборной кампании основного кандидата на пост главы государства и главных итогах гонки.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииБорис ЕльцинГеннадий Зюганов

Горячие новости

Все новости

партнеры