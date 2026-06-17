Россельхознадзор: Ограничения на поставки из Армении не связаны с политикой

Как заявил руководитель ведомства Сергей Данкверт, это связано с выявленными нарушениями. «У нас есть многолетняя история работы с предприятиями, результаты лабораторных исследований, данные по поставкам и выявленным нарушениям», - указал он. Проблемой Армении является организация производства и контроля. Глава ведомства указал на то, что там работает большое количество мелких фермеров, выращивающих и поставляющих свою продукцию на экспорт.

При этом между производством и отгрузкой фактически отсутствует система внутреннего контроля и кооперации, тогда как контроль продукции должен происходить непосредственно на этапе производства, отметил Данкверт.

Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

